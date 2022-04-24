Посол Украины раскритиковал Германию: пока сомневаетесь, РФ убивает наших женщин и детей
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ. Он упрекнул Германию за сомнения касательно поставок оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мельника в Twitter.
Дипломат заявил, что пока Германия колеблется, российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.
"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей", - написал Мельник.
Посол добавил фотографию женщины с новорожденной дочерью, которые погибли 23 апреля во время ракетного удара по Одессе.
Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernenWaffen für die Ukraine zögern, darf Russland jeden Tag neue Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2022
Напомним, вчера российские оккупанты ракетами обстреляли Одессу, в результате чего погибли 8 человек, включая 3-месячную девочку.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал действия российской армии.
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