Посол Украины раскритиковал Германию: пока сомневаетесь, РФ убивает наших женщин и детей

Дипломат заявил, что пока Германия колеблется, российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.

"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей", - написал Мельник.

Посол добавил фотографию женщины с новорожденной дочерью, которые погибли 23 апреля во время ракетного удара по Одессе.

Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernenWaffen für die Ukraine zögern, darf Russland jeden Tag neue Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY