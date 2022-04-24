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Посол Украины раскритиковал Германию: пока сомневаетесь, РФ убивает наших женщин и детей

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Берлин, Воскресенье 24 апреля 2022 12:43
Посол Украины раскритиковал Германию: пока сомневаетесь, РФ убивает наших женщин и детей Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ. Он упрекнул Германию за сомнения касательно поставок оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мельника в Twitter.

Дипломат заявил, что пока Германия колеблется, российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.

"Пока вы 8 недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей", - написал Мельник.

Посол добавил фотографию женщины с новорожденной дочерью, которые погибли 23 апреля во время ракетного удара по Одессе.

Напомним, вчера российские оккупанты ракетами обстреляли Одессу, в результате чего погибли 8 человек, включая 3-месячную девочку.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал действия российской армии.

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