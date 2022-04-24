ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Убивать детей - новая национальная идея РФ, - Зеленский о ракетном ударе по Одессе

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 00:41
Убивать детей - новая национальная идея РФ, - Зеленский о ракетном ударе по Одессе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ракетном ударе по Одессе, в ходе которого 23 апреля погибли по меньшей мере 8 человек. При этом среди жертв есть и 3-месячная девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине - по Одессе. На это время 8 убитых, не менее 18 раненых. Это обычные мирные люди, среди убитых 3-месяный ребенок, девочка. Чем она угрожала России? Похоже, что убивать детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - заявил президент.

Глава государства отметил, что ракетный удар был нанесен российской авиацией с района Каспийского моря. Две ракеты удалось сбить, но еще 5 ракет ударили по мирному городу, в том числе по жилому многоэтажному дому.

Зеленский подчеркнул, что все лица, которые отвечают за этот ракетный удар, будут установлены и им придется ответить за все.

Напомним, днем оккупанты ракетами обстреляли Одессу.

Мы также писали о том, что СБУ не исключает российские провокации на Пасху.

Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает