Посол України розкритикував Німеччину: поки сумніваєтеся, РФ вбиває наших жінок і дітей
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував уряд ФРН. Він дорікнув Німеччині за сумніви щодо поставок зброї в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мельника в Twitter.
Дипломат заявив, що поки Німеччина вагається, російські окупанти продовжують вбивати мирних українців.
"Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок і дітей", - написав Мельник.
Посол додав фотографію жінки з новонародженою дочкою, які загинули 23 квітня під час ракетного удару по Одесі.
Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernenWaffen für die Ukraine zögern, darf Russland jeden Tag neue Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2022
Нагадаємо, вчора російські окупанти ракетами обстріляли Одесу, в результаті чого загинули 8 осіб, включаючи 3-місячну дівчинку.
Президент Володимир Зеленський прокоментував дії російської армії.
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