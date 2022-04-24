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Посол України розкритикував Німеччину: поки сумніваєтеся, РФ вбиває наших жінок і дітей

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Берлін, Неділя 24 квітня 2022 12:43
Посол України розкритикував Німеччину: поки сумніваєтеся, РФ вбиває наших жінок і дітей Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував уряд ФРН. Він дорікнув Німеччині за сумніви щодо поставок зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мельника в Twitter.

Дипломат заявив, що поки Німеччина вагається, російські окупанти продовжують вбивати мирних українців.

"Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок і дітей", - написав Мельник.

Посол додав фотографію жінки з новонародженою дочкою, які загинули 23 квітня під час ракетного удару по Одесі.

Нагадаємо, вчора російські окупанти ракетами обстріляли Одесу, в результаті чого загинули 8 осіб, включаючи 3-місячну дівчинку.

Президент Володимир Зеленський прокоментував дії російської армії.

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