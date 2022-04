Посол України розкритикував Німеччину: поки сумніваєтеся, РФ вбиває наших жінок і дітей

Дипломат заявив, що поки Німеччина вагається, російські окупанти продовжують вбивати мирних українців.

"Поки ви 8 тижнів вагалися з сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок і дітей", - написав Мельник.

Посол додав фотографію жінки з новонародженою дочкою, які загинули 23 квітня під час ракетного удару по Одесі.

Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernenWaffen für die Ukraine zögern, darf Russland jeden Tag neue Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, in Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY