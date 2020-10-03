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Посол Украины продолжит работать в Беларуси

Автор: Инна Собора

Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске. Посол Украины продолжит свою работу в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его мнению, оснований для ухудшения дипломатических отношений пока нет.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - отметил министр.

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Однако из официальных контактов, по словам Кулебы, останется только "окно коммуникации" через МИД.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси отношения между странами резко ухудшились, официальный Киев не признает легитимность Александра Лукашенко.

РБК-Украина писало, что запланированный на октябрь визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь отменен.

Также Беларусь обвинила Украину в недружелюбии и обвинила во вмешательстве во внутренние дела.

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