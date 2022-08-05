Посол Украины призвала Канаду отказаться от ремонта пяти турбин "Северного потока"

Канада должна отказаться от обслуживания еще пяти турбин российского газопровода "Северный поток 1". Посол Украины Юлия Ковалив заявила об этом на комитете иностранных дел Палаты общин парламента Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кузнецов в Facebook.

Она отметила, что комитет проводил слушания на тему исключений из санкций для турбин "Северного потока-1".

"Россия ответственна за организацию газового кризиса в Европе. Если причина исключений заключалась в том, чтобы не позволить России обвинить санкции в перебоях с газоснабжением, то теперь более чем ясно, что дополнительные 5 турбин, которые вскоре позволят обслуживать в Канаде, Россия превратит в инструмент унижения. Мы призываем вас: не ловитесь на эту наживку", - сказала Ковалив.

Она отметила, что логика умиротворения Путина не смогла предотвратить войну. "Не забывайте, что с момента выдачи разрешения (на обслуживание одной турбины, - ред.) Россия совершила ряд ужасных военных преступлений - атаковала торговый центр в Кременчуге, Одесский морской порт, убила более 50 военнопленных "Азовстали" и более 160 мирных жителей только за 3 недели", - сказала она.