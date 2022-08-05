Посол України закликала Канаду відмовитися від ремонту п'яти турбін "Північного потоку"

Канада повинна відмовитися від обслуговування ще п’яти турбін російського газопроводу "Північний потік 1". Посол України Юлія Ковалів заявила про це на Комітеті закордонних справ Палати громад парламенту Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ковалів у Facebook.

Вона зазначила, що комітет проводив слухання на тему винятків з санкцій для турбін "Північного потоку-1".

"Росія відповідальна за організацію газової кризи в Європі. Якщо причина винятку полягала в тому, щоб не дозволити Росії звинуватити санкції в перебоях з газопостачанням, то тепер більш ніж ясно, що додаткові 5 турбін, які незабаром дозволять обслуговувати в Канаді, Росія перетворить на інструмент приниження. Ми закликаємо вас: не ловіться на цю наживку", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що логіка умиротворення Путіна не змогла запобігти війні. "Не забувайте, що з моменту видачі дозволу (на обслуговування однієї турбіни, - ред.) Росія здійснила низку жахливих воєнних злочинів - атакувала торговий центр у Кременчуці, Одеський морський порт, убила понад 50 військовополонених "Азовсталі" й більш як 160 мирних жителів лише за 3 тижні", - сказала вона.