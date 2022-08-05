ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посол України закликала Канаду відмовитися від ремонту п'яти турбін "Північного потоку"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 12:07
Посол України закликала Канаду відмовитися від ремонту п'яти турбін "Північного потоку" Фото: Канаду закликали не передавати до РФ газові турбіни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канада повинна відмовитися від обслуговування ще п’яти турбін російського газопроводу "Північний потік 1". Посол України Юлія Ковалів заявила про це на Комітеті закордонних справ Палати громад парламенту Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ковалів у Facebook.

Вона зазначила, що комітет проводив слухання на тему винятків з санкцій для турбін "Північного потоку-1".

"Росія відповідальна за організацію газової кризи в Європі. Якщо причина винятку полягала в тому, щоб не дозволити Росії звинуватити санкції в перебоях з газопостачанням, то тепер більш ніж ясно, що додаткові 5 турбін, які незабаром дозволять обслуговувати в Канаді, Росія перетворить на інструмент приниження. Ми закликаємо вас: не ловіться на цю наживку", - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що логіка умиротворення Путіна не змогла запобігти війні. "Не забувайте, що з моменту видачі дозволу (на обслуговування однієї турбіни, - ред.) Росія здійснила низку жахливих воєнних злочинів - атакувала торговий центр у Кременчуці, Одеський морський порт, убила понад 50 військовополонених "Азовсталі" й більш як 160 мирних жителів лише за 3 тижні", - сказала вона.

Нагадаємо, Канада зробила виняток з санкцій проти Росії та передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1.

Водночас у "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз