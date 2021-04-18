Посол Украины призвал Берлин помочь со вступлением в НАТО: несете историческую ответственность

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Киеву со вступлением в НАТО . По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной.

"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо", - заявил он.

Мельник пояснил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.

"Это может для немецких ушей звучать как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться", - сказал посол.