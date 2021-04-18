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Посол Украины призвал Берлин помочь со вступлением в НАТО: несете историческую ответственность

Новина українською → Берлин, Воскресенье 18 апреля 2021 10:18
Посол Украины призвал Берлин помочь со вступлением в НАТО: несете историческую ответственность Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Киеву со вступлением в НАТО. По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной.

Об этом говорится в комментарии посла изданию Welt.

"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо", - заявил он.

Мельник пояснил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.

"Это может для немецких ушей звучать как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться", - сказал посол.

Напомним, до этого Мельник не исключал, что Украина может рассмотреть вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Добавим, вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался во время встречи Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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