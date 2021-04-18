ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посол України закликав Берлін допомогти зі вступом в НАТО: несете історичну відповідальність

Новость на русском → Берлін, Неділя 18 квітня 2021 10:18
Посол України закликав Берлін допомогти зі вступом в НАТО: несете історичну відповідальність Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін допомогти Києву зі вступом в НАТО. За його словами, Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед Україною.

Про це йдеться в коментарі посла виданню Welt.

"Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без будь-яких якщо та чи", - заявив він.

Мельник пояснив, що тільки швидке приєднання України до НАТО може назавжди запобігти новій широкомасштабній війні в Європі.

"Це може для німецьких вух звучати як провокація Путіна. Якраз навпаки: це буде холодний душ, який погасить усі вогнища в Кремлі. Єдина гарантія того, що Москва не наважиться знову втрутитися", - сказав посол.

Нагадаємо, до цього Мельник не виключав, що Україна може розглянути питання повернення ядерного статусу, якшо не вступить до НАТО.

Додамо, питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Україна Германия посол
NEWS
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні понад 10 тисяч нових випадків COVID-19
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу