Посол України закликав Берлін допомогти зі вступом в НАТО: несете історичну відповідальність
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін допомогти Києву зі вступом в НАТО. За його словами, Німеччина несе особливу історичну відповідальність перед Україною.
"Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна зіграти роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО. І якомога швидше, без будь-яких якщо та чи", - заявив він.
Мельник пояснив, що тільки швидке приєднання України до НАТО може назавжди запобігти новій широкомасштабній війні в Європі.
"Це може для німецьких вух звучати як провокація Путіна. Якраз навпаки: це буде холодний душ, який погасить усі вогнища в Кремлі. Єдина гарантія того, що Москва не наважиться знову втрутитися", - сказав посол.
Нагадаємо, до цього Мельник не виключав, що Україна може розглянути питання повернення ядерного статусу, якшо не вступить до НАТО.
Додамо, питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.