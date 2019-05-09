Посол Украины поздравил народ Израиля с Днем независимости

Посол Украины Геннадий Надоленко поздравил народ Израиля с Днем независимости государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства Украины в Израиле в Facebook.

"Искренне поздравляю всех граждан Израиля с 71-й годовщиной провозглашения независимости Государства Израиль. Государству Израиль пришлось пройти долгий и сложный путь к воплощению тысячелетней национальной мечты еврейского народа - создание независимого государства", - говорится в сообщении.

Также посол добавил, чтот украинские и еврейский народы объединяет общая историческое и культурное наследие. Украина и Израиль имеют давние тесные связи, а украинские-израильские отношения выделяются динамичным развитием и наращиванием взаимовыгодного сотрудничества.

"В этот День я хочу пожелать нашим странам процветания и новых перспективных свершений, направленных на укрепление украинской-израильской дружбы. Искренне поздравляю еврейский народ с Днем независимости и желаю мира, благополучия и процветания!", - говорится в сообщении.

Отметим, День независимости Израиля отмечаемый ежегодно в память о провозглашениинезависимости Государства Израиль 14 мая 1948 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что Израиль и Украина могут начать совместное производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).