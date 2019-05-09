Посол України привітав народ Ізраїлю з Днем незалежності

Посол України Геннадій Надоленко привітав народ Ізраїлю з Днем незалежності держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України в Ізраїлі Facebook.

"Щиро вітаю всіх громадян Ізраїлю з 71-ю річницею проголошення незалежності Держави Ізраїль. Державі Ізраїль довелося пройти довгий і складний шлях до втілення тисячолітньої національної мрії єврейського народу - створення незалежної держави", - йдеться в повідомленні.

Також посол додав, що українські та єврейський народи об'єднує спільна історична та культурна спадщина. Україна та Ізраїль мають давні тісні зв'язки, а українські-ізраїльські відносини виділяються динамічним розвитком і нарощуванням взаємовигідного співробітництва.

"У цей День я хочу побажати нашим країнам процвітання та нових перспективних звершень, спрямованих на зміцнення українсько-ізраїльської дружби. Щиро вітаю єврейський народ з Днем незалежності і бажаю миру, благополуччя та процвітання!", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, День незалежності Ізраїлю відзначається щорічно в пам'ять про провозглашениинезависимости Держави Ізраїль 14 травня 1948 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що Ізраїль і Україна можуть почати спільне виробництво військових безпілотних літальних апаратів (БПЛА).