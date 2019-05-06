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Израиль и Украина могут начать совместное производство беспилотников

Новости » Политика    06.05.2019 - 18:51
Израиль и Украина могут начать совместное производство беспилотников
Фото: Джоэл Лион (facebook.com TheUkrainianWeek)

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион не исключил возможность изготовления беспилотников

Израиль и Украина могут начать совместное производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион на еврейской конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Украины и Израиля в сфере военного производства, посол не исключил возможность изготовления беспилотников.

"Мы находимся в состоянии войны с другой страной. Поэтому нам очень тяжело, когда мы одной рукой должны держать щит, а другой строить нашу страну. Это ноу-хау, которое мы бы хотели разделить с Украиной. Но, возможно, существует нечто кроме беспилотников, что мы бы могли производить совместно с Украиной", - сообщил Лион.

Посол также рассказал, что сейчас Израиль предоставляет Украине помощь в создании реабилитационного госпиталя для военных в Днепре.

"В войне важно не только военное оборудование, но и дух людей. Чтобы люди снова могли адаптироваться в обществе, когда они вернутся с фронта. Мы работаем над созданием реабилитационного госпиталя в Днепре для того, чтобы реабилитировать военных", - заявил Лион.

Напомним, заместитель министра финансов Сергей Верланов сообщил, что Украина ожидает, что за следующие три-пять лет увеличить торговлю с Израилем на 20 процентов. 

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