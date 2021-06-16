Посол Украины посетит Госдеп США в день саммита Байдена и Путина в Женеве

Исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду, 16 июня, встретится с послом Украины в США Оксаной Маркаровой . Встреча состоится в 19:00 по местному времени (17 июня в 02:00 по Киеву).

Известно, что встреча с Маркаровой пройдет в закрытом режиме, темы, которые будут подниматься на обсуждении, не раскрываются.

Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня. Стало известно, что начало мероприятия назначено на 13:35 по местному времени (14:35 по Киеву).

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита - среди них ситуации в Украине и в Беларуси. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят "изрядное количество времени" на обсуждение вопросов стратегической стабильности.

Напомним, накануне саммита Байдена и Путина РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.