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Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, - посол

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Киев, Среда 16 июня 2021 02:07
Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, - посол Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина и США обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества. Также посол Оксана Маркарова поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку в борьбе с российской агрессией.

Об этом посол Украины в США сообщила в Facebook.

Вместе с атташе по вопросам обороны Борисом Кременецким они приветствовали в посольстве Украины в США генерала Гаррика Хармона, командующего по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США и Дэвида Дорнблайзера, директора Вашингтонского Офиса Командование по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США.

"Обсудили вопросы углубления оборонного сотрудничества, поблагодарили за поддержку Украины в противодействии агрессии РФ", - написала Маркарова.

Накануне Вашингтон и Брюссель осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Кроме того, Москву призывают обеспечить безопасную работу иностранных дипломатических представительств.

Добавим, что накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что по итогам этого саммита Российскую Федерацию обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

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