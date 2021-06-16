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Белый дом распространил расписание мероприятий саммита Байдена и Путина

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 04:17
Белый дом распространил расписание мероприятий саммита Байдена и Путина Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Артур Родивилов

Стало известно точное время начала встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Непосредственно встреча назначена на 13:35 по местному времени (14:35 по Киеву).

Об этом говорится в расписании американского президента, которое в соцсетях распространили журналисты.

Также стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

Ранее президент США Байден встретился с руководством Швейцарии перед саммитом с российским президентом Путиным. Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня.

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита - среди них ситуации в Украине и в Беларуси. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят "изрядное количество времени" на обсуждение вопросов стратегической стабильности.

Напомним, накануне саммита Байдена и Путина РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

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