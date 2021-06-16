ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол Украины посетит Госдеп США в день саммита Байдена и Путина в Женеве

Новина українською →
Вашингтон, Среда 16 июня 2021 05:26
Посол Украины посетит Госдеп США в день саммита Байдена и Путина в Женеве Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду, 16 июня, встретится с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Встреча состоится в 19:00 по местному времени (17 июня в 02:00 по Киеву).

Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

Известно, что встреча с Маркаровой пройдет в закрытом режиме, темы, которые будут подниматься на обсуждении, не раскрываются.

Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня. Стало известно, что начало мероприятия назначено на 13:35 по местному времени (14:35 по Киеву).

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита - среди них ситуации в Украине и в Беларуси. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят "изрядное количество времени" на обсуждение вопросов стратегической стабильности.

Напомним, накануне саммита Байдена и Путина РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью