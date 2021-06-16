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Посол України відвідає Держдеп США в день саміту Байдена і Путіна в Женеві

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Вашингтон, Середа 16 червня 2021 05:26
Посол України відвідає Держдеп США в день саміту Байдена і Путіна в Женеві Фото: посол України в США Оксана Маркарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Виконуючий обов'язки помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер у середу, 16 червня, зустрінеться з послом України в США Оксаною Маркаровою. Зустріч відбудеться о 19: 00 за місцевим часом (17 червня 02:00 за Києвом).

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Відомо, що зустріч з Маркаровою пройде в закритому режимі, теми, які будуть підніматися на обговоренні, не розкриваються.

Лідери Росії та Сполучених Штатів зустрічаються в Женеві 16 червня. Стало відомо, що початок Заходу призначено на 13:35 за місцевим часом (14:35 за Києвом).

До цього Білий дім назвав можливі теми саміту - серед них ситуації в Україні і в Білорусі. Крім того, Вашингтон очікує, що глави держав витратять "неабияку кількість часу" на обговорення питань стратегічної стабільності.

Нагадаємо, напередодні саміту Байдена і Путіна РБК-Україна зібрало основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

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