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США не против. Квин рассказала, что нужно для поставок самолетов для Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 мая 2022 13:09
США не против. Квин рассказала, что нужно для поставок самолетов для Украины Фото: временно поверенная в делах США Кристина Квин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украина может получать военные самолеты советского образца от западных союзников по двусторонним контрактам. США не ограничивает их в таких поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временно поверенной в делах США Кристины Квин для "Европейской правды".

По ее словам, у США нет советских самолетов, поэтому украинские летчики должны были бы проходить обучение для полетов на них.

"Действительно, были обсуждения в рамках НАТО о поставках таких самолетов из других стран, но по ряду причин этот механизм не заработал. Но если государства-союзники, имеющие определенное оружие (в частности, самолеты), хотят поставлять его Украине на двусторонних началах - они могут это делать", - отметила Квин.

Она подчеркнула, что США не блокируют такие поставки, поэтому все, что нужно сделать, - просто перевезти самолеты через границу.

Напомним, в апреле сообщалось, что Украина должна получить словацкие истребители МиГ-29.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает партнеров забыть о советских самолетах и поставлять Украине истребители западного образца.

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