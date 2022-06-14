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Посол Украины об отношениях с Турцией: единственная, кто смогла организовать переговоры с РФ

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Турция - пока единственная страна, которая смогла организовать переговоры Украины с Россией. Также есть надежда, что Анкаре удастся организовать переговоры по вывозу зерна из портов Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Для нас самое главное, что Турция нас поддерживает. Тут есть полное понимание, что РФ не может победить, поскольку продолжающаяся агрессия Кремля будет угрожать всему региону и Турции в частности", - заявил он.

Посол добавил, что со стороны Турции есть важная политическая и существенная практическая поддержка Украины.

"Есть важный компонент поддержки в международных организациях, серьезная гуманитарная помощь, посреднические услуги в переговорном процессе", - заявил он.

По словам посла, сейчас обсуждается возможность привлечения турецкого бизнеса для восстановления Украины после войны.

"И, конечно, важным является компонент восстановления Украины. Мы уже сейчас говорим о возможностях привлечении турецкого бизнеса для реконструкции Украины и также предупреждаем, что те, кто работает с РФ, не будут иметь возможности работать с нашей страной", - подчеркнул он.

Боднар подчеркнул, что Турция - проукраинская и общественные симпатии на нашей стороне.

"Но тут следует учитывать интересы Турции, особенно позицию относительно санкций. У нас существуют разбежности по вопросам взаимодействия с РФ, но мы разговариваем о сложных вещах не публично, а в формате дипломатических переговоров. Мы пытаемся выстраивать конструктивный диалог, не замалчиваем существующих проблем, обмениваемся нотами, но часть вопросов не выносим в публичное пространство. Наша задача - решить вопросы и проблемы, а не выносить их на публичное обсуждение", - добавил посол.

Напомним, с начала полномасштабной войны Турция предлагает свое посредничество в мирных переговорах между Украиной и РФ, а также в вопросах разблокирования украинского зерна.

Подробнее об отношениях Турции и Украины читайте в материале "Особый партнер. Какую роль Турция играет в российско-украинской войне".

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