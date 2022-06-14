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Посол України Про відносини з Туреччиною: єдина, хто змогла організувати переговори з РФ

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Туреччина - поки єдина країна, яка змогла організувати переговори України з Росією. Також є надія, що Анкарі вдасться організувати переговори щодо вивезення зерна з портів України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Для нас найголовніше, що Туреччина нас підтримує. Тут є повне розуміння, що РФ не може перемогти, оскільки триваюча агресія Кремля буде загрожувати всьому регіону і Туреччини зокрема", - заявив він.

Посол додав, що з боку Туреччини є важлива політична та суттєва практична підтримка України.

"Є важливий компонент підтримки в міжнародних організаціях, серйозна гуманітарна допомога, посередницькі послуги в переговорному процесі", - заявив він.

За словами посла, зараз обговорюється можливість залучення турецького бізнесу для відновлення України після війни.

"І, звичайно, важливим є компонент відновлення України. Ми вже зараз говоримо про можливості залучення турецького бізнесу для реконструкції України і також попереджаємо, що ті, хто працює з РФ, не матимуть можливості працювати з нашою країною", - підкреслив він.

Боднар підкреслив, що Туреччина - проукраїнська і громадські симпатії на нашому боці.

"Але тут слід враховувати інтереси Туреччини, особливо позицію щодо санкцій. У нас існують розбіжності з питань взаємодії з РФ, але ми розмовляємо про складні речі не публічно, а у форматі дипломатичних переговорів. Ми намагаємося вибудовувати конструктивний діалог, не замовчуємо існуючих проблем, обмінюємося нотами, але частину питань не виносимо в публічний простір. Наше завдання - вирішити питання і проблеми, а не виносити їх на публічне обговорення", - додав посол.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Туреччина пропонує своє посередництво у мирних переговорах між Україною і РФ, а також у питаннях розблокування українського зерна.

Детальніше про відносини Туреччини та України читайте в матеріалі "Особливий партнер. Яку роль Туреччина відіграє в російсько-українській війні".

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