Посол України Про відносини з Туреччиною: єдина, хто змогла організувати переговори з РФ

"Для нас найголовніше, що Туреччина нас підтримує. Тут є повне розуміння, що РФ не може перемогти, оскільки триваюча агресія Кремля буде загрожувати всьому регіону і Туреччини зокрема", - заявив він.

Посол додав, що з боку Туреччини є важлива політична та суттєва практична підтримка України.

"Є важливий компонент підтримки в міжнародних організаціях, серйозна гуманітарна допомога, посередницькі послуги в переговорному процесі", - заявив він.

За словами посла, зараз обговорюється можливість залучення турецького бізнесу для відновлення України після війни.

"І, звичайно, важливим є компонент відновлення України. Ми вже зараз говоримо про можливості залучення турецького бізнесу для реконструкції України і також попереджаємо, що ті, хто працює з РФ, не матимуть можливості працювати з нашою країною", - підкреслив він.

Боднар підкреслив, що Туреччина - проукраїнська і громадські симпатії на нашому боці.

"Але тут слід враховувати інтереси Туреччини, особливо позицію щодо санкцій. У нас існують розбіжності з питань взаємодії з РФ, але ми розмовляємо про складні речі не публічно, а у форматі дипломатичних переговорів. Ми намагаємося вибудовувати конструктивний діалог, не замовчуємо існуючих проблем, обмінюємося нотами, але частину питань не виносимо в публічний простір. Наше завдання - вирішити питання і проблеми, а не виносити їх на публічне обговорення", - додав посол.