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Посол Украины назвал провокацией "крымский" форум в Турции

Новости » Политика    30.09.2019 - 18:37
Посол Украины назвал провокацией "крымский" форум в Турции
Иллюстративное фото (uatv.ua.jpg)

Украина призывает турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме"

Посол Украины в Турции Андрей Сибига назвал провокацией "крымский" форум, запланированный Россией в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в Twitter.

Сообщается, что Украина призывает турецких бизнесменов не участвовать в провокационном "экономическом форуме" в Стамбуле.

"Очередная тщетная попытка российского оккупанта вместе с местными маргиналами провести "крымские" мероприятия в Турции - под названием "Экономический форум" в Стамбуле скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права", - написал дипломат.

Также он добавил, что призывает турецких бизнесменов быть бдительными и не участвовать и поблагодарил Турцию за поддержку.

Напомним, специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО констатирует ухудшение ситуации на территории оккупированного Крыма во всех сферах своей компетенции. Доклад содержит информацию о ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ.

Как сообщало РБК-Украина, ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

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