Посол України назвав провокацією "кримський" форум в Турції

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Україна закликає турецьких бізнесменів не брати участі в провокаційному "економічному форумі"

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга назвав провокацією "кримський" форум, запланований Росією в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в Twitter.

Зазначається, що Україна закликає турецьких бізнесменів не брати участі в провокаційному "економічному форумі" в Стамбулі.

"Чергова марна спроба російського окупанта разом з місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині - під назвою "Економічний форум" у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права", - написав дипломат.

Також він додав, що закликає турецьких бізнесменів бути пильними і не брати участі та подякував Туреччині за підтримку.

Нагадаємо, спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції. Доповідь містить інформацію про ситуацію в тимчасово окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації і функціонування ЗМІ.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.