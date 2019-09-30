ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посол України назвав провокацією "кримський" форум в Турції

Новини » Політика    30.09.2019 - 18:37
Посол України назвав провокацією "кримський" форум в Турції
Ілюстративне фото (uatv.ua.jpg)

Україна закликає турецьких бізнесменів не брати участі в провокаційному "економічному форумі"

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга назвав провокацією "кримський" форум, запланований Росією в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в Twitter.

Зазначається, що Україна закликає турецьких бізнесменів не брати участі в провокаційному "економічному форумі" в Стамбулі.

"Чергова марна спроба російського окупанта разом з місцевими маргіналами провести "кримські" заходи в Туреччині - під назвою "Економічний форум" у Стамбулі приховується чергова провокація і порушення українського та міжнародного права", - написав дипломат.

Також він додав, що закликає турецьких бізнесменів бути пильними і не брати участі та подякував Туреччині за підтримку.

Нагадаємо, спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО констатує погіршення ситуації на території окупованого Криму у всіх сферах своєї компетенції. Доповідь містить інформацію про ситуацію в тимчасово окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації і функціонування ЗМІ.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше моніторингова місія ООН з прав людини закликала Росію виконати постанову суду і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Ситуція в окупованому Криму погіршується, - ЮНЕСКО Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" перевели в ШІЗО, - адвокат
Новини України КримнарушенияФорум
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся