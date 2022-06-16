Посол Украины в Германии объяснил, чего ждет от визита Шольца в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Киев должен пообещать Украине военную поддержку. Речь идет о поставках обещанного вооружения.
Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Мельник отметил, что Украина ждет от Шольца "зеленый свет" касательно запрашиваемого оружия: 88 боевых танков Leopard и 100 боевых машин пехоты Marder.
Дипломат считает, что Германия может передать Украине больше вооружения и закрыть потребности украинской армии. Он призвал Шольца пообещать дальнейшие поставки во время сегодняшнего визита в Киев.
"Ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск", - заявил посол.
Напомним, сегодня в Украину прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.
Также к ним присоединился глава Румынии Клаус Йоханнис. Он ехал в Киев отдельным поездом.
Более детально о визите европейских политиков в Украину можно узнать в материале РБК-Украина.
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