Посол України в Німеччині пояснив, чого чекає від візиту Шольца до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Києва має пообіцяти Україні військову підтримку. Йдеться про постачання обіцяного озброєння.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Мельник зазначив, що Україна чекає від Шольца "зелене світло" щодо запитуваної зброї: 88 бойових танків Leopard і 100 бойових машин піхоти Marder.

Дипломат вважає, що Німеччина може передати Україні більше озброєння і закрити потреби української армії. Він закликав Шольца пообіцяти подальші поставки під час сьогоднішнього візиту до Києва.

"Ніщо не заважає Німеччині надати українській армії значну частину своїх 800 транспортних танків Fuchs, 325 танків Leopard 2 або 380 танків Marder для розгрому російських військ", - заявив посол.