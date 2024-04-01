Посол про ставлення бразильців до війни в Україні: люди тут живуть, як на іншій планеті

Мельник розповів, що його робота у Бразилії як посла "у десятки разів складніша", ніж під час роботи у Німеччині.

"У мені іноді складається враження, що люди тут живуть на іншій планеті. Про війну - і це доволі сумний факт - тут ніхто говорити не хоче. Тобто якщо ви йдете до МЗС, проводите зустрічі з парламентаріями, то теми війни просто уникають, тому що вона незручна, бо немає що відповісти, людям ніяково через офіційну так звану нейтральну позицію щодо російської агресії проти України", - розповів він.

Посол також нагадав про візит до Бразилії президента Франції Еммануеля Макрона. Тоді той заявляв про свій намір схилити Бразилію на бік України. Однак президент Бразилії Лула да Сілва тоді відповів, що бразильці не мають "такої нервозності, як у Франції, оскільки ми перебуваємо за багато тисяч кілометрів від цієї війни".

Мельник вважає, що наразі Україна немає підтримки у своїй діяльності у Латинський Америці, адже західні партнери не хочуть сприяти у цьому питанні.

Позиція Бразилії з приводу війни РФ проти України

Країна займає умовно нейтральну позицію і регулярно закликає до дипломатичного врегулювання війни.

У квітні минулого року The New York Times писало, що Україна хотіла закупити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії в її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовилася і наполягла на мирних переговорах.

Уже в серпні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вкотре заговорив про війну в Україні. Він заявив, що світ повернувся до менталітету холодної війни.

На початку грудня стало відомо, що російського диктатора Володимира Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, однак Бразилія може його заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.