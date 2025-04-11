Чому посол США в Україні йде у відставку? FT дізналося, що стоїть за рішенням

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку. Журналісти дізналися, що стоїть за цим рішенням і які можливі причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FT .

Так, за даними видання, Брінк йде з посади посла через посилення розбіжностей у політиці з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Її звільнення також пов'язане з погіршенням її робочих стосунків із президентом України Володимиром Зеленським, хоча це не було причиною її відмови від посади", - зазначають журналісти після спілкування з джерелами, близькими до рішення Брінк.

Бринк, як пише FT, "зазнавала дедалі більшого тиску з боку високопоставлених осіб в адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності підтримати їхню стратегію щодо України".

Напруженість у відносинах Зеленського і Брінк

Як визнають журналісти, останнім часом між Брінк і Зеленським спостерігалася напруженість. Річ у тім, що реагуючи на обстріл Кривого Рогу, коли загинули 20 людей, зокрема 9 дітей 4 квітня, Бринк не згадала Росію як винуватицю трагедії.

На її заяву відреагував президент України. Володимир Зеленський заявив, що "неприємно здивований" такою слабкою реакцією посольства США.

Після цього Брінк знову відреагувала на трагедію в Кривому Розі, яка сталася після ракетного удару. Але цього разу вказала на саме російський удар.

Як відгукуються про Брінк дипломати

Брінк - дипломатка, яка була призначена Трампом під час його першого терміну на посаду посла США в Словаччині. Пізніше президент Джо Байден призначив її послом в Україні.

Західні дипломати в Києві заявили, що Брінк була "найважливішим захисником Києва на публіці та в приватному порядку з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії 2022 року".

Один із них назвав її "сильним характером" і "серйозним дипломатом", але "тиск із боку кабінетів Трампа і Зеленського дався взнаки".

Українські чиновники заявили, що вважають Брінк "занадто критичною щодо них, особливо в тому, що стосується зусиль країни з викорінення вкоріненої корупції".

Позиція Брінк щодо війни РФ проти України після того, як Трамп став президентом США

Чиновники зазначили, що останнім часом її висловлювання помітно змінилися. На їхню думку, вони більше збігаються з думкою Трампа і все частіше критикують Україну.

Проведений FT огляд постів Брінк в X до і після вступу Трампа на посаду 20 січня показав явні зміни в її публічних заявах, особливо щодо Росії.

"За 75 днів до інавгурації Трампа вона 53 рази критично висловлювалася про Росію і війну проти України. За 75 днів після цього вона лише п'ять разів опублікувала повідомлення зі згадкою про Росію, у жодному з яких не покладала провину за напади на цю країну", - констатують журналісти.