Посол США Йованович рассказала о достижениях Украины за последние годы

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Йованович заявила, что Украина смогла продемонстрировать стремление к переменам

Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая 2019 завершает работу на своей должности в видеообращении рассказала о прогрессе, который удалось достичь Украине за последние годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Йованович в YouTube.

Йованович заявила, что со времен Революции Достоинства Украине удалось достичь огромного прогресса.

"Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепили или вскоре окрепнут", - сообщила посол США в Украине.

Также она напомнила, что в Украине сейчас идет внедрение реформ в сфере образования, пенсионного обеспечения, а также здравоохранения и отметила, что для их завершения необходимо много лет.

"Украина находится на пути к европейскому будущему и это является чрезвычайно важным. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не побороли, но был достигнут прогресс, как внедрение Антикоррупционного суда в этом году", - сообщила Йованович.

Также она отметила, что результаты последних выборов смогли продемонстрировать стремление к переменам, а также фундаментальное превращение Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посольство США объявило о завершении дипмиссии Йованович. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа.