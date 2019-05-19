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Посол США Йованович розповіла про здобутки України за останні роки

Новини » Політика    19.05.2019 - 17:40
Посол США Йованович розповіла про здобутки України за останні роки
Фото: Марі Йовановіч (РБК-Україна)

Йованович заявила, що Україна змогла продемонструвати прагнення до змін

Посол США в Україні Марі Йованович, яка 20 травня 2019 завершує роботу на своїй посаді у відеозверненні розповіла про прогрес, який вдалось досягти Україні за останні роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Йованович в YouTube.

Йованович заявила, що з часів Революції Гідності Україні вдалось досягти величезного прогресу.

"Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізація економіки, співпраця в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнили або невдовзі зміцніють", - повідомила посол США в Україні.

Також вона нагадала, що в Україні зараз триває впровадження реформ у сфері освіти, пенсійного забезпечення, а також охорони здоров’я й зазначила, що для їх завершення необхідно багато років.

"Україна перебуває на шляху до європейського майбутнього і це є надзвичайно важливим. Я бачу прогрес у боротьбі з корупцією. Корупцію не подолано, але був досягнутий прогрес, як запровадження Антикорупційного суду цього року", - повідомила Йованович.

Також вона наголосила, що результати останніх виборів змогли продемонструвати прагнення до змін, а також фундаментальне перетворення України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство США оголосило про завершення дипмісії Йованович. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що наступним послом США в Україні буде людина, яка підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

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Новини України Сполучені Штати Америкимари йованович
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