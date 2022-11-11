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Посол США відреагувала на ЗСУ у Херсоні: Росія могла б завершити війну сьогодні

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія могла б завершити війну вже сьогодні, вивівши свої війська не тільки з Херсону, а і з решти території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Мене надихають новини про те, як відважні захисники України увійшли в місто Херсон", - йдеться у повідомленні.

За її словами, Росія могла б завершити цю війну сьогодні. Для цього треба вивести свої війська з решти території України.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиХерсонВійна в Україні