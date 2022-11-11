Посол США отреагировала на ВСУ в Херсоне: Россия могла бы завершить войну сегодня

Россия могла бы завершить войну уже сегодня, выведя свои войска не только из Херсона, но и с остальной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.
"Меня вдохновляют новости о том, как отважные защитники Украины вошли в город Херсон", - говорится в сообщении.
По ее словам, Россия могла завершить эту войну сегодня. Для этого нужно вывести свои войска из остальной территории Украины.
Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.
Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование покинуло в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.
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