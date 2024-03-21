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Посол США відреагувала на ракетний удар росіян по Києву

Фото: посол США в Україні Бріджет Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масована ракетна атака на Київ 21 березня могла бути відповіддю РФ на зустріч радників з питань безпеки у Києві, де обговорювалася формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X).

Посол прокоментувала сьогоднішню атаку росіян на Київ, внаслідок якої постраждали понад 10 осіб, зокрема дитина.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського?" - зазначила Брінк.

Вона також подякувала воїнам сил протиповітряної оборони України за захист.

Нагадаємо, 20 березня до Києва прибув радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Він провів зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Обстріл Києва 21 березня

В ніч на 21 березня російська армія випустила по Україні 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників, а також балістичну ракету "Іскандер-М" та ракету типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Головний удар був націлений на Київ. Прямого влучання ракет у столиці не було, але через падіння уламків збитих ракет у трьох районах були пошкодження. 

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 13 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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