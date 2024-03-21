Посол США отреагировала на ракетный удар россиян по Киеву

Массированная ракетная атака на Киев 21 марта могла быть ответом РФ на встречу советников по безопасности в Киеве, где обсуждалась формула мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X).
Посол прокомментировала сегодняшнюю атаку россиян на Киев, в результате которой пострадали более 10 человек, в том числе ребенок.
"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?" - отметила Бринк.
Она также поблагодарила воинов сил противовоздушной обороны Украины за защиту.
Напомним, 20 марта в Киев прибыл советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он провел встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
В ночь на 21 марта российская армия выпустила по Украине 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков, а также баллистическую ракету "Искандер-М" и ракету типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.
Главный удар был нацелен на Киев. Прямого попадания ракет в столице не было, но из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждения.
По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали. Известно, что по меньшей мере два человека госпитализированы.
Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
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