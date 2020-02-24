В списке чиновников, нелояльных к президенту США Дональду Трампу, оказался бывший замглавы Госдепа Джон Салливан, который теперь занимает должность посла в России. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, осведомленные о работе по составлению списка.

Речь идет о списке правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера. Администрации помогали составлять списки активисты-консерваторы.

В перечень, кроме Джона Салливана, попали также сотрудники Госдепартамента Билл Тодд и Дэвид Хейл, которые дали показания на слушаниях по импичменту.

По данным Axios, списки Трампу передали еще в начале 2019 года. В документах, которые получил президент, упоминалась и бывший прокурор Джесси Лиу, которая занималась делами, связанными с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В начале 2020 года Трамп рекомендовал ее на должность заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, но позднее изменил это решение.

Напомним, недавно Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки за последние 30 лет.

РБК-Украина писало, что в середине декабря прошлого года Сенат США утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации.