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Новый посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами за десятилетия

Новости » Политика     08.02.2020 - 09:57
Новый посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами за десятилетия
Фото: Джон Салливан (president.gov.ua)

По словам Джона Салливана, его цель состоит в том, чтобы улучить отношения США и РФ

Новоназначенный посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки за последние 30 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.

"Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа США и РФ - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", - заявил он.

Напомним, в середине декабря прошлого года Сенат США утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации. Сенат поддержал его кандидатуру большинством голосов - 70 против 22.

В октябре 2019 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинет заместителя государственного секретаря США Джона Салливана на должность посла США в Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале августа посол США в Российской Федерации Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу письмо просьбой об отставке.

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