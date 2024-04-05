Посол США про ракетний удар росіян по Запоріжжю: Жахлива тактика
Сьогоднішній російський ракетний обстріл міста Запоріжжя свідчить про намір окупантів подвійними ударами вбивати більшу кількість людей, і є черговим прикладом воєнних злочинів Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.
Так дипломат відреагувала на ракетні удари війск РФ по Запоріжжю, внаслідок яких за останніми даними загинули чотири людини та понад двадцять - постраждали.
"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя... ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин - жахлива тактика, очевидно, мала на меті вбити тих, хто першими реагує, і журналістів на місці події", - йдеться в публікації Брінк.
Також посол наголосила, що РФ має відповідати за такі злочини проти мирного населення України.
У своєму пості дипломат оприлюднила фото з місця російського обстрілу в Запоріжжі.
Удари по Запоріжжю 5 квітня
Раніше сьогодні повідомлялося, що у Запоріжжі близько третьої години дня пролунав вибух під час повітряної тривоги. Для обстрілу російські загарбники, попередньо, використали балістичне озброєння. Після цього через деякий час у місті пролунали ще два вибухи.
Внаслідок ворожого обстрілу у Запоріжжі загинули чотири людини, ще понад 20 громадян постраждали.
Після цього міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до цивільних громадян та наголосив на важливості дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Чиновник після сьогоднішніх ударів по Запоріжжю та Харкову, де також були вибухи через ворожі атаки, заявив, що війська РФ застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей, позаяк на місця "прильотів" прибувають екстрені служби для допомоги постраждалим.
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