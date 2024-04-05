Посол США про ракетний удар росіян по Запоріжжю: Жахлива тактика

Сьогоднішній російський ракетний обстріл міста Запоріжжя свідчить про намір окупантів подвійними ударами вбивати більшу кількість людей, і є черговим прикладом воєнних злочинів Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

Так дипломат відреагувала на ракетні удари війск РФ по Запоріжжю, внаслідок яких за останніми даними загинули чотири людини та понад двадцять - постраждали.

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя... ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин - жахлива тактика, очевидно, мала на меті вбити тих, хто першими реагує, і журналістів на місці події", - йдеться в публікації Брінк.

Також посол наголосила, що РФ має відповідати за такі злочини проти мирного населення України.

У своєму пості дипломат оприлюднила фото з місця російського обстрілу в Запоріжжі.