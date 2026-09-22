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Посол США пояснив, чому Трамп пошкодував про проблеми нафтопереробки РФ

09:35 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Посол США пояснив, чому Трамп пошкодував про проблеми нафтопереробки РФ Фото: Дональд Трамп (flickr.com photos worldeconomicforum)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Посол США Майк Волтц пояснив слова президента Дональда Трампа про проблеми російської нафтопереробки після атак на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву постійного представника США при ООН Майка Уолтца.

Чому Трамп назвав ситуацію "на жаль"

Президент США раніше заявив, що Росія втратила контроль над частиною своєї нафтопереробної промисловості через війну проти України. За словами Трампа, багато російських НПЗ було пошкоджено і як мінімум тимчасово виведено з ладу.

Коментуючи цю заяву, Майк Волтц пояснив, чому американський президент назвав ситуацію "на жаль".

"Ну, Росія була нетто-експортером дизельного палива. Дизель використовується в тракторах, вантажівках, а також, очевидно, в нашій авіації та флоті. Ми не країна, де продукти йдуть безпосередньо з ферми на стіл. У нас ланцюжок від ферми до вантажівки і потім до столу. І одним із факторів світової інфляції є дизель".

До чого тут дизель

За словами Уолтца, Росія була нетто-експортером дизельного палива. Він зазначив, що дизель використовується у сільськогосподарській техніці, вантажівках, авіації та судноплавстві.

Посол також пов'язав ситуацію з цінами, заявивши, що дизель є одним із чинників, що впливають на інфляцію у всьому світі. Раніше Трамп закликав припинити "безглузду та нескінченну" війну Росії проти України.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російській інфраструктурі. За його словами, такі атаки можуть призвести до дефіциту дизельного палива на світовому ринку.

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