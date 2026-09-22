Посол США объяснил, почему Трамп пожалел о проблемах нефтепереработки РФ

Посол США Майк Уолтц объяснил слова президента Дональда Трампа о проблемах российской нефтепереработки после атак на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца.

Почему Трамп назвал ситуацию "к сожалению"

Президент США ранее заявил, что Россия потеряла контроль над частью своей нефтеперерабатывающей промышленности из-за войны против Украины. По словам Трампа, многие российские НПЗ были повреждены и как минимум временно выведены из строя.

Комментируя это заявление, Майк Уолтц объяснил, почему американский президент назвал ситуацию "к сожалению".

"Ну, Россия была нетто-экспортером дизельного топлива. Дизель используется в тракторах, грузовиках, а также, очевидно, в нашей авиации и флоте. Мы не страна, где продукты идут напрямую с фермы на стол. У нас цепочка от фермы до грузовика и затем до стола. И одним из факторов мировой инфляции является дизельное топливо...", - сказал посол.

При чем здесь дизель

По словам Уолтца, Россия была нетто-экспортером дизельного топлива. Он отметил, что дизель используется в сельскохозяйственной технике, грузовиках, авиации и судоходстве.

Посол также связал ситуацию с ценами, заявив, что дизель является одним из факторов, влияющих на инфляцию во всем мире. Ранее Трамп призвал прекратить "бессмысленную и бесконечную" войну России против Украины.