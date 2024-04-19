Посол США пояснила Конгресу важливість підтримки України під час війні

Посол США в Україні Бріджит Брінк звернулася до американського Конгресу щодо України. Вона зазначила, що підтримка нашої держави відповідає інтересам США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США у Twitter (Х).

"Рада була повернутися до Вашингтону і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакету допомоги Україні та пояснити, чому підтримка України відповідає нашим стратегічним національним інтересам", - повідомила дипломат.

Брінк заявила, що перебуває з візитом у Вашингтоні і відвідала Конгрес. Вона виступила на підтримку негайного надання Україні допомоги.

Блокування допомоги Україні в США

У США точаться суперечки щодо продовження допомоги Україні. Зокрема, у Конгресі США не можуть ухвалити фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Рішення блокують республіканці.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (республіканець) зробив крок у цьому питанні. Він запропонував розділити законопроект Сенату на чотири окремі документи. Тобто конгресмени будуть окремо голосувати за пакет для України на 60 млрд доларів.

Також Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні є "критично важливим". Хоча донедавна його позиція відрізнялася.

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