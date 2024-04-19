Посол США объяснила Конгрессу важность поддержки Украины во время войны

Посол США в Украине Бриджит Бринк обратилась к американскому Конгрессу касательно Украины. Она отметила, что поддержка нашего государства отвечает интересам США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Twitter (Х).

"Рада была вернуться в Вашингтон и посетить Конгресс США, чтобы выступить в поддержку немедленного оказания пакета помощи Украине и объяснить, почему поддержка Украины отвечает нашим стратегическим национальным интересам", - сообщила дипломат.

Бринк заявила, что находится с визитом в Вашингтоне и посетила Конгресс. Она выступила в поддержку немедленного предоставления Украине помощи.

Блокировка помощи Украине в США

В США ведутся споры о продлении помощи Украине. В частности, в Конгрессе США не могут принять финансирование для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Решение блокируют республиканцы.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец) сделал шаг в этом вопросе. Он предложил разделить законопроект Сената на четыре отдельных документа. То есть, конгрессмены будут отдельно голосовать за пакет для Украины на 60 млрд долларов.

Также Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине "критически важно". Хотя до недавнего времени его позиция отличалась.

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