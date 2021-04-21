Посол США покинет Москву, чтоб посоветоваться с Байденом

Посол США в Москве Джон Салливан покинет Россию, чтоб посоветоваться о дальнейших действиях с администрацией президента Байдена. Он планирует поездку в Соединенные Штаты на этой неделе.
Об этом пишет Reuters.
О своем намерении вернуться в США для консультаций Салливан заявил во вторник, 20 апреля.
Он сообщил, что ему нужно посоветоваться со своими коллегами, а после этого он снова вернется в Москву.
"Я считаю важным для меня напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", - сказал Салливан.
Он также уточнил, что вернется в Россию в ближайшие недели "перед любой встречей между президентами Байденом и Путиным".
Напомним, посол США в Москве отказывался покинуть РФ, несмотря на то, что так ему рекомендовали в Кремле.
Ранее сообщалось, что поехать на консультации в США рекомендовали американскому послу.