Посол США покинет Москву, чтоб посоветоваться с Байденом

О своем намерении вернуться в США для консультаций Салливан заявил во вторник, 20 апреля.

Он сообщил, что ему нужно посоветоваться со своими коллегами, а после этого он снова вернется в Москву.

"Я считаю важным для меня напрямую поговорить с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", - сказал Салливан.

Он также уточнил, что вернется в Россию в ближайшие недели "перед любой встречей между президентами Байденом и Путиным".