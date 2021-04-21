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Посол США покине Москву, щоб порадитися з Байденом

Автор: Наталья Скороход

Посол США в Москві Джон Салліван покине Росію, щоб порадитися про подальші дії з адміністрацією президента Байдена. Він планує поїздку до Сполучених Штатів на цьому тижні.

Про це пише Reuters.

Про свій намір повернутися в США для консультацій Салліван заявив у вівторок, 20 квітня.

Він повідомив, що йому потрібно порадитися зі своїми колегами, а після цього він знову повернеться до Москви.

"Я вважаю важливим для мене безпосередньо поговорити з моїми новими колегами з адміністрації Байдена у Вашингтоні про поточний стан двосторонніх відносин між США і Росією", - сказав Салліван.

Він також уточнив, що повернеться в Росію в найближчі тижні "перед будь-якою зустріччю між президентами Байденом і Путіним".

Нагадаємо, посол США в Москві відмовлявся покинути РФ, незважаючи на те, що так йому рекомендували в Кремлі.

Раніше повідомлялося, що поїхати на консультації в США рекомендували американському послу.

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