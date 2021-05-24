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Посол США обвинила Лукашенко в угрозе для страны: вредит народу и международной репутации Беларуси

Автор: Наталья Скороход

Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала задержание основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. По ее словам, действия Александра Лукашенко вредят всему белорусскому народу и репутации самой страны.

Об этом Джули Фишер написала в Twitter.

По ее словам, действия Александра Лукашенко в отношении оппозиции опасны и противны.

"Лукашенко и его режим вновь продемонстрировали свое презрение к международному сообществу и своих граждан. Инсценировка угрозы взрыва и привлечения Миг-29, чтобы заставить посадить самолет RyanAir в Минске для ареста журналиста Nexta по политическим соображениям, – это опасно и противно", - написала Фишер.

Также помол США в Беларуси отмечает, что попытки Лукашенко заставить замолчать своих политических оппонентов и лишить их свободы, могут обойтись дорого всей стране и ее народу.

"Безудержные попытки Лукашенко заключить в тюрьму и заставить замолчать политических противников вредит народу страны, ее международной репутации, а также ее экономике. Добавьте безопасность коммерческой авиации к длинному списку рисков ведения бизнеса с Беларусью", - написала Фишер.

Как известно, в Беларуси задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. При этом выяснилось, что никакой угрозы минирования не было.

Ранее сообщалось, что вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске осудили в НАТО. Там сказали, что это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.

Также мы писали, что беларусская сторона вынудила самолет Ryanair приземлиться в Минске, угрожая его уничтожением. Для этого отправили истребитель.

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