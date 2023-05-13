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Посол США: навчання ЗСУ на Abrams скоро розпочнуться

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (flickr.com ukrainetrustedsources)
Автор: Каріна Левицька

Незабаром розпочнуться навчання українських військових на американських танках Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Підтримка військових зусиль України триває, і танки Abrams зараз в Європі, де скоро розпочнеться підготовка українських військових", - сказала посол.

Вона нагадала, що на прикладі Patriot всі побачили, як підготовлені в США українські військові продовжують демонструвати свою ефективність у використанні американської техніки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військ.

У Пентагоні пояснили, що 31 танк Abrams, який відправлять до Німеччини для навчання ЗСУ, не потрапить на фронт.

Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що американські танки не будуть брати участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

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