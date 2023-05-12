Танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військ, - Sky News

До Німеччини приїхали американські танки Abrams, на яких будуть навчатися українські військові. Техніка прибула раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Представники США зазначають, що 31 танк прибув до порту Бремерхафена, вони прямують на військову базу Графенвер. Очікується, що Abrams дістануться до бази на початку наступного тижня.

Навчання українських танкістів розпочнеться через два-три тижні. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів.

Видання зазначає, що американські танки прибули до Німеччини на декілька тижнів раніше, ніж було зазначено під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, у Пентагоні пояснили, що відправлять до Німеччини 31 танк Abrams для навчання ЗСУ. Проте ці бойові машини не потраплять на фронт.

Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що американські танки не будуть брати участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

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