Посол США при НАТО вперше приїхав в Україну: разом із ним делегація Альянсу

Фото: посол США при НАТО Метью Вітакер та міністр оборони України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Посол США при НАТО Метью Вітакер перебуває з візитом в Україні. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.

Голова Міноборони розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому Генштаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів.

Також основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від російських атак.

За словами Шмигаля, увагу послів акцентували на ешелонованому захисті неба, йдеться про ракети для ППО, дрони-перехоплювачі та радари.

Міністр розповів, що наразі Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися своїм досвідом для побудови протиповітряного захисту з державами-союзниками.

Як зазначив Шмигаль, він подякував послам країн-партнерів при НАТО за підтримку України з перших днів повномасштабної війни, а також за участь в ініціативі PURL, у рамках якої для українських воїнів купують американську зброю.

Варто зауважити, що це перший візит Вітакера в Україну.

Візит Бессента

Станом на зараз найбільш високопоставленим чиновником адміністрації президента США Дональда Трампа, який відвідував Україну від початку другого його президентського терміну, є міністр фінансів Скотт Бессент.

Він приїжджав в Україну, щоб представити угоду щодо рідкоземельних металів.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, Бессент хотів, щоб Україна одразу підписала таку угоду, але цього не сталося так швидко.

