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"Припиніть стукати пальцем". Зеленський відповів на критику Бессента щодо угоди про надра

Київ, Середа 09 квітня 2025 22:30
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"Припиніть стукати пальцем". Зеленський відповів на критику Бессента щодо угоди про надра Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час свого візиту до Києва в лютому очікував, що Україна одразу підпише угоду про надра. Але його підхід був помилковим.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що проблеми пана Бесента в його підході. І те, з чим він приїхав, і він сказав: "Ви зараз маєте це підписати"... Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати: "Тепер треба підписати", - на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно. Напевно, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною", - наголосив Зеленський.

Як зазначив глава держави, він і Бессент мали спілкуватися на рівних, як громадянин України і громадянин США, поважаючи один одного. Але це американському міністру "в якомусь сенсі не сподобалося".

Він додав, що не розкриватиме всіх деталей переговорів із Бессентом, але не боїться, якщо міністр фінансів США розповість усі подробиці.

За словами Зеленського, у проєкті угоди, який презентував Бессент, були деякі пункти, які не відповідають українській Конституції та законодавству.

Скандальна заява Бессента

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він нібито зірвав підписання угоди про надра між Україною і США.

За його словами, глава української держави "тричі обіцяв підписати угоду", але так цього і не зробив.

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