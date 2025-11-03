Посол США при НАТО впервые приехал в Украину: вместе с ним делегация Альянса

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер находится с визитом в Украине. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Глава Минобороны рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров.
Также основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от российских атак.
По словам Шмыгаля, внимание послов акцентировали на эшелонированной защите неба, речь о ракетах для ПВО, дронах-перехватчиках и радарах.
Министр рассказал, что сейчас Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться своим опытом для построения противовоздушной защиты с государствами-союзниками.
Как отметил Шмыгаль, он поблагодарил послов стран-партнеров при НАТО за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны, а также за участие в инициативе PURL, в рамках которой для украинских воинов покупают американское оружие.
Стоит заметить, что это первый визит Уитакера в Украину.
По состоянию на сейчас самым высокопоставленным чиновником администрации президента США Дональда Трампа, который посещал Украину с начала второго его президентского срока, является министр финансов Скотт Бессент.
Он приезжал в Украину, чтобы представить сделку по редкоземельным металлам.
Как рассказывал президент Владимир Зеленский, Бессент хотел, чтобы Украина сразу подписала такую сделку, но этого не произошло так быстро.