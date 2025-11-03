RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Посол США при НАТО впервые приехал в Украину: вместе с ним делегация Альянса

Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер и министр обороны Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер находится с визитом в Украине. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава Минобороны рассказал, что главной темой встречи с послами стран-партнеров при НАТО стали потребности Украины на ближайшую зиму. При этом Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны предоставили детальные доклады для партнеров. 

Также основное внимание уделили инновациям и защите украинского неба от российских атак.

По словам Шмыгаля, внимание послов акцентировали на эшелонированной защите неба, речь о ракетах для ПВО, дронах-перехватчиках и радарах.

Министр рассказал, что сейчас Украина не только нуждается в помощи, но и готова делиться своим опытом для построения противовоздушной защиты с государствами-союзниками.  

Как отметил Шмыгаль, он поблагодарил послов стран-партнеров при НАТО за поддержку Украины с первых дней полномасштабной войны, а также за участие в инициативе PURL, в рамках которой для украинских воинов покупают американское оружие. 

Стоит заметить, что это первый визит Уитакера в Украину. 

Визит Бессента

По состоянию на сейчас самым высокопоставленным чиновником администрации президента США Дональда Трампа, который посещал Украину с начала второго его президентского срока, является министр финансов Скотт Бессент.

Он приезжал в Украину, чтобы представить сделку по редкоземельным металлам.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, Бессент хотел, чтобы Украина сразу подписала такую сделку, но этого не произошло так быстро.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНАТОСоединенные Штаты Америки