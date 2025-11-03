Посол США при НАТО вперше приїхав в Україну: разом із ним делегація Альянсу

Посол США при НАТО Метью Вітакер перебуває з візитом в Україні. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram .

Голова Міноборони розповів, що головною темою зустрічі з послами країн-партнерів при НАТО стали потреби України на найближчу зиму. При цьому Генштаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони надали детальні доповіді для партнерів.

Також основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від російських атак.

За словами Шмигаля, увагу послів акцентували на ешелонованому захисті неба, йдеться про ракети для ППО, дрони-перехоплювачі та радари.

Міністр розповів, що наразі Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися своїм досвідом для побудови протиповітряного захисту з державами-союзниками.

Як зазначив Шмигаль, він подякував послам країн-партнерів при НАТО за підтримку України з перших днів повномасштабної війни, а також за участь в ініціативі PURL, у рамках якої для українських воїнів купують американську зброю.

Варто зауважити, що це перший візит Вітакера в Україну.