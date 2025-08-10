Посол США при НАТО не виключив, що Зеленський буде на саміті Трампа і Путіна

Посол США при НАТО Метью Вітакер припустив, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Сполучених Штатів і Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Зазначимо, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна, яка безпосередньо зачіпатиме тему війни в Україні.
У зв'язку з цим ведуча CNN запитала Вітакера, чи можливо, що Зеленський теж буде на Алясці.
"Так, я цілком вважаю це можливим. Знаєте, звичайно, не може бути жодної угоди, з якою не згодні всі залучені сторони. І знаєте, звичайно, це дуже важливо - домогтися закінчення цієї війни", - сказав посол.
Він додав, що пряма участь Трампа в цьому питанні "наближає нас до миру".
Також Вітакер зазначив, що Україна і РФ уже ведуть переговори (мається на увазі три раунди в Стамбулі), провели обміни полоненими і тілами загиблих.
"Якщо нам вдасться укласти угоду на умовах, які влаштують обидві сторони, це врятує тисячі життів. І в кінцевому підсумку, я думаю, заради цього хоча б варто спробувати дізнатися, чи є шанс це здійснити", - резюмував він.
Нагадаємо, у середу 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де провів зустріч із Путіним.
Незабаром після цього з'явилася інформація, що наступного тижня можлива зустріч лідера США і глави Кремля. Уже в п'ятницю Трамп оголосив, що зустріч таки буде, і вона відбудеться 15 серпня на Алясці.
Напередодні Трамп заявив, що між Україною та Росією може бути "обмін територіями". Крім того, у ЗМІ була інформація, що Путін нібито готовий зупинити вогонь в обмін на вихід ЗСУ з Донецької області.
Водночас Bild зазначило, що Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки глава Кремля, як і раніше, хоче контролювати повною мірою ще й Запорізьку та Херсонську області. Зокрема, спецпредставник Трампа помилково трактував вихід ЗСУ, як вихід військ РФ.
Учора вранці, 9 серпня, Зеленський записав відеозвернення, в якому заявив, що Україна не буде віддавати свої території. І загалом, відповідь на територіальне питання є в Конституції.
Також варто зазначити, що на третьому раунді переговорів у Стамбулі, Україна запропонувала організувати зустріч на рівні лідерів до кінця серпня. Причина в тому, що на рівні делегацій глобальних змін немає, і тільки на рівні лідерів можна чогось досягти.