Посол США в НАТО спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією

Вітакер заявив, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів". При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

"Президент Трамп, я думаю, виходить саме з того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. І смерть та руйнування просто мають закінчитися", - заявив він.

Вітакер додав, що у Вашингтоні налаштовані тиснути на обидві сторони - Україну та Росію - заради того, щоб досягти своєї мети та встановити мир, над яким продовжує працювати Вашингтон.