Посол США в НАТО спрогнозировал сроки заключения мира между Украиной и Россией

Уитакер заявил, что на нынешнем этапе переговоров при содействии Белого дома заключить мирное соглашение можно будет "в течение ближайших 90 дней". При этом посол признал, что хотя Украина страдает от атак россиян по энергетике, россияне терпят не меньший ущерб от украинских ударов - мол, именно поэтому война должна закончиться.

"Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться", - заявил он.

Уитакер добавил, что в Вашингтоне настроены давить на обе стороны - Украину и Россию - ради того, чтобы достичь своей цели и установить мир, над которым продолжает работать Вашингтон.